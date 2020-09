Johnny Depp ist kein Hollywood-Star

Johnny Depp hasst es, als Hollywood-Star bezeichnet zu werden.

Beim Film-Festival in San Sebastián in Spanien sagte der Schauspieler diesbezüglich zum „Variety Magazine“: „Am wichtigsten ist, sich selbst nie als Hollywood-Star anzusehen. Das ist der Tod und einfach nur grotesk. Mich haben schon immer Menschen angezogen, die sorgfältig dabei sind, sie selbst zu sein.“

Beim Film-Festival in San Sebastián ist Johnny Depp, um seinen Film „Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan“ vorzustellen, der er produziert hat.

