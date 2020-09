Joris: Dankeschön mit Hindernissen

Joris möchte sich bei seinen Fans für deren Unterstützung für seine Single „Nur die Musik“ bedanken, doch ganz so einfach möchte er es ihnen nicht machen. Deswegen gibt es eine kleine Herausforderung, die seine Anhänger vorher noch bewältigen müssen.

In seiner „Instagram Story“ klärt der Sänger auf. Er sagte in einem Video: „Moin, Moin liebe Leute, ich habe exklusiven Content als kleines Dankeschön für euren Support für ‚Nur die Musik‘ auf meiner Webseite versteckt. Dafür braucht ihr ein Passwort, wenn ihr da rankommen wollt. Das gibt es allerdings nur, wenn ihr eure Lieblingsstelle aus ‚Nur die Musik‘ in eure Story packt und mich verlinkt.“

Joris weiß übrigens noch nicht so recht, was er mit seiner ganzen Freizeit anfangen soll, nachdem die Open-Air-Konzerte vorbei sind.

Foto: (c) Sony Music