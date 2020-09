JP Saxe: „Ich habe noch nie so gesungen“

Es gibt neue Musik von JP Saxe: Nachdem der Sänger gemeinsam mit Julia Michaels und ihrem Song „If The World Was Ending“ bei den VMAs begeisterte, folgt jetzt ein Solo-Stück von ihm: die Single „A Little Bit Yours“.

Laut „Sony Music“ meinte der Sänger über den Song: „Der Song ‚A Little Bit Of Yours‘ beschreibt das Gefühl kurz vor dem Ende des Tunnels, kurz bevor das Leben in eine neue, andere Art von Schönheit übertritt, die man nie erwartet hätte. Ich habe viel über mich selbst gelernt, sowohl musikalisch als auch emotional. Ich habe noch nie so gesungen, was irgendwie beängstigend war. Mich in meinen Texten verletzlich zu zeigen, daran habe ich mich inzwischen gewöhnt, aber auch als Sänger Verwundbarkeit an den Tag zu legen, ist neu für mich. Wenn ich nur noch einen neuen Song von mir vorspielen könnte – ich würde diesen auswählen. “

Im Februar hatte JP Saxe übrigens seine Debüt-EP „Hold It Together“ veröffentlicht.

