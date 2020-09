„Judas Priest“ haben Platz in Rock’n’Roll Hall of Fame verdient

„Judas Priest“ haben einen Platz in der Rock’n’Roll Hall of Fame verdient. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde der Metalband diese Ehre nicht zugesprochen und Rob Halford hat kein Verständnis dafür.

Der Frontmann sagte im „NME“-Interview dazu: „Ich denke, wenn eine Metalband es verdient hat, in der Rock’n’Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden, dann sind es ‚Judas Preist‘. Zudem sollte es dort mehr Metal geben, denn es gibt noch nicht genug.“

Rob Halford braucht nicht allzu traurig sein. Die diesjährige Aufnahmezeremonie in die Rock’n’Roll Hall of Fame fällt aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus.

Foto: (c) Sony Music