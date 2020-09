Julia Michaels: Das Teasing geht weiter

Julia Michaels will immer noch nicht so recht mit der Sprache rausrücken. Bei der Sängerin bahnt sich ja etwas an, wie sie auf „Instagram“ ankündigte. Nur was, ist noch unklar. Und mit ihrem neuesten Eintrag wird es nicht klarer. Neben einem Selfie schrieb Michaels nämlich: „Ihr werdet es schon bald verstehen.“

Ihre Fans können es jedenfalls kaum erwarten. Ein User kommentierte mit: „All diese Rätsel machen mich ganz verrückt! Ich bin bereit!“ Ein anderer meinte: „Gib uns endlich das Erscheinungsdatum!“

Julia Michaels hatte zuvor das Ende einer Ära angedeutet.

Foto: (c) PRN / PR Photos