Justin Bieber: Beschwert er sich über Hailey bei Ex Selena Gomez?

Justin Bieber scheint ein gefährliches Spiel mit seiner Ehe zu betreiben. Der Sänger soll angeblich wieder den Kontakt zu seiner Ex Selena Gomez gesucht haben, um sich ausgerechnet bei ihr über seine Frau Hailey zu beschweren. Die ist ihm nämlich zu religiös geworden, berichtet ein Insider der „Sun“.

Und wie reagiert Gomez darauf? Die Quelle sagte dazu: „Selena versteht, dass Justin nie aufgehört hat, sie zu lieben und sie erkennt auch, dass die Quarantäne während Covid für viele Beziehungen hart ist. Sie ist also nicht überrascht, dass er sie angerufen hat. Es stört sie nicht, dass sie seine Schulter ist, an der er sich ausweint, aber sie möchte nicht, dass Hailey das erfährt, denn sie weiß, wie sehr sie das verletzen würde.“ Der Informant sagte jedoch auch: „Selena ist nett und das letzte, was sie will, ist, Teil des Problems in deren Beziehung zu sein. Sie ist weitergezogen.“

Ob dies wirklich wahr ist? Hailey hat erst vor kurzem verlauten lassen, dass für sie die Quarantäne wie verlängerte Flitterwochen sind.

Foto: (c) PR Photos