Justin Bieber: „Jesus ist der König aller Könige“

Justin Bieber hat erneut seine Plattform auf „Instagram“ genutzt, um seine Liebe zu Gott und Jesus zum Ausdruck zu bringen.

Der Sänger schrieb: „Als ich heute online den Gottesdienst angeschaut habe, wurde ich daran erinnert, dass Jesus für dich und mich den Tod besiegt hat! Er ist der Retter der Menschheit! Wir kämpfen mit einer Öffentlichkeitskrise! So viele schreckliche Dinge wurde im Namen der Religion und Jesus begangen… Die Wahrheit ist, dass Jesus keine politische Seite unterstützt. Jesus steht über allen! Er starb für alle Menschen, sodass derjenige, der an ihn glaubt, nicht sterben, sondern ewig leben wird! Jesus passt nicht in deine politische Box. Jesus ist der König aller Könige, Präsident aller Präsidenten und er wird für immer regieren. Er ist ein perfekter, liebevoller, fürsorglicher Vater, der besessen von dir und mir ist!“

Passend dazu hat Justin Bieber letzte Woche (18.09.) seine neue Single „Holy“ herausgebracht.

Foto: (c) PR Photos