Justin Bieber unterstützt Künstler aus Ingolstadt

Kunst hat offenbar keine Grenzen. So wurde Justin Bieber auf einen talentierten Künstler aus Ingolstadt aufmerksam. Tobias Schoberth heißt der junge Mann und begeistert auf „Instagram“ mit seinen Bildern und Gemälden. Er macht Popart-Kunst im Disney-Style und das gefällt nicht nur seinen Followern, sondern eben auch Justin Bieber.

Der Popstar reagiert auf eines von Tobias‘ Kunstwerken und so kam es, dass eines seiner Bilder jetzt auf dem Weg in die USA ist. Das berichtet „RTL“. Auch deutsche Stars können nicht genug von Tobias‘ Kunst kriegen. Die neue Bachelorette Melissa Damilia ein schon eins zu Hause sowie Ex-Love-Island-Teilnehmer Marcellino Kremers. Auch Comedian Felix Lobrecht hat Gefallen an den Kunstwerken des 28-Jährigen gefunden.

Angefangen hatte alls zum 20. Geburtstag seiner Schwester, erzählte Tobias gegenüber dem „Donaukurier“. Er schenkte ihr ein selbstgemaltes Bild von Minnie Maus. Das Bild kam bei den Gästen so gut an, dass einer sogar 1.500 Euro für etwas Ähnliches geboten hatte.

Foto: (c) PR Photos