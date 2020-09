Justin Bieber verrät Singlename und mehr

Justin Bieber hat weitere Einzelheiten zu seiner Neuigkeit am Freitag (18.09.) verraten. So kommt in wenigen Tagen ein neuer Song von ihm heraus. Und dabei ist Bieber nicht allein.

Auf „Instagram“ schrieb der Sänger nämlich: „Neue Ära, neue Single. Es beginnt. ‚Holy‘ erscheint diesen Freitag feat. Chance The Rapper.“ Weitere Infos gibt es dann erst wohl am Freitag.

Sein aktuelles Album „Changes“ hat Justin Bieber übrigens erst diesen Februar herausgebracht.

Foto: (c) Universal Music