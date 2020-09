Kaley Cuoco spricht über Sex über den Wolken

Über den Wolken muss offenbar nicht nur die Freiheit grenzenlos sein…. Zumindest nicht für Kaley Cuoco in ihrer neuen Serienrolle als Flugbegleiterin Cassie in der „HBO“- Thrillerserie „The Flight Attendant“. Dort steht sie mit Michiel Huisman vor der Kamera und hat mit ihm das eine oder andere Schäferstündchen auch an Bord eines Flugzeuges.

Auf die Frage, wie die Drehs dieser Szenen für sie waren, antwortete die 34-Jährige gegenüber der „Blick“: „Michiel hat im Gegensatz zu mir mit solchen Szenen Erfahrung. Er hat es allein in ‚Game of Thrones‘ 37-mal vor der Kamera gemacht. Ich war in Sachen Sexszenen noch Jungfrau. !ch sollte auf ihm reiten und habe versucht, ihn bloß nicht da unten zu berühren. Er hat trocken kommentiert: ‚Weisst du, dass du auf mir hockst, als würdest du gerade auf einem öffentlichen Klo sitzen?‘ Wir haben uns hinterher noch wochenlang darüber totgelacht!“

Die achtteilige Miniserie Serie basiert übrigens auf der Romanvorlage „The Flight Attendant“ von Chris Bohjalian aus dem Jahr 2018 und wird demnächst auf „HBO Max“ zu sehen sein.

