Kanye West: Sein neues LEGO-Set ist ihm heilig

Und der Preis für die coolste LEGO-Bestellung des Jahres 2020 geht an: Kanye West! Wer hätte das gedacht. Der Musiker und selbsternannte US-Präsidentschaftskandidat hat sich ein wahrhaft großartiges Bauset bestellt – und zwar ein „Jesus Water Into Wine Set“, also „Jesus verwandelt Wasser in Wein Set“.

Was großartig klingt, sieht auch großartig aus. Das Bild auf der LEGO-Verpackung zeigt Jesus mit Thomas Gottschalk Gedächtnisfrisur, in seiner Hand hält er zwei Kelche. Außerdem sind ein Tisch sowie Brot und ein Fisch inbegriffen. Im LEGO-Universum gibt es eben nichts, das es nicht gibt.

Kanye West scheint sich mit LEGO von seinen Eheproblemen ablenken zu wollen.

Foto: (c) Universal Music