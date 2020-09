Kanye West: Umzug nach Wyoming?

Kanye West hat offenbar endgültig genug von Los Angeles.

Der Rapper spielt angeblich mit dem Gedanken, eine weitere Ranch in Wyoming zu kaufen, berichtet „TMZ“. Und anscheinend hat West bereits ein bestimmtes Anwesen ins Auge gefasst und zwar die Double Doc Ranch in Cody, auf der bereits mehrere Pferde der Kardashian-West-Familie stehen. Seine Frau Kim hatte ja bereits schon vorher verlauten lassen, dass ihr Mann gerne nach Wyoming ziehen möchte, das für sie im Moment allerdings noch nicht möglich ist, weil sie sonst ihr Staatsexamen in Jura nicht ablegen kann, wenn sie keine Bewohnerin von Kalifornien mehr ist.

Der Haussegen beim Kim Kardashian und Kanye West hängt aktuell ja etwas schief.

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos