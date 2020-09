Katie Melua und das Verblassen einer Liebe

Eine verblasste Romanze ist das Thema von Katie Meluas Song „You Longing Is Gone“. Seit kurzem ist dazu auch das passende Musikvideo verfügbar.

Die Sängerin selbst meinte laut „networking Media“ zu diesem Lied: „Als Künstlerin, die schon sehr viel über Liebe und Begehren gesungen hat, interessierte mich vor allem die Frage, wie man mit dem Verblassen der Liebe und dem Schwinden dieses Verlangens umgehen kann. Es ist nun einmal Teil des Lebens, aber es gibt dabei so viele Facetten und Nuancen, die von wirklich großer Bedeutung sind. Sowohl beim Schreiben als auch beim Recording haben wir versucht, diese Realität einzufangen und alles, was dazugehört – sowohl das Akzeptieren, als auch das Feiern und Würdigen der guten Zeiten.“

„Your Longing Is Gone“ ist Teil von Katie Meluas neuer Platte „Album No. 8“, die am 16. Oktober erscheint.

Foto: (c) BMG / Tetesh Ka