Katy Perry bricht Lanze für arbeitende Mütter

Katy Perry bricht eine Lanze für arbeitende Mütter.

Vor wenigen Wochen brachte die 35 Jahre alte Sängerin ihre erste Tochter Daisy zur Welt – jetzt spricht sie über die Doppelrolle vieler Frauen und schrieb auf „Twitter“: “Wenn eine Mutter schließlich wieder zur Arbeit geht – in was für einem Beruf auch immer – dann kommt sie nicht aus einer monatelangen ‚Auszeit‘ zurück, sondern aus einem Vollzeitjob – als Mutter.“ Dann fügte sie hinzu: „Ruft eure Mutter an und sagt ihr, dass ihr sie liebt und schätzt und dass ihr euch für bezahlten Familienurlaub einsetzt.“

Katy Perry ist seit Anfang August 2016 mit dem Hollywood-Schauspieler Orlando Bloom liiert.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos