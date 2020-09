Katy Perry gratuliert Lily Allen zur Hochzeit

Lily Allen hat vor wenigen Tagen in Las Vegas geheiratet – und zwar mit allem drum und dran, also typisch Las Vegas: in einer Kapelle und mit einem Elvis-Double. Als Hochzeitsmenü gab es Burger und Pommes, wie aktuelle Fotos auf „Instagram“ zeigen. Der „King“ persönlich habe die Trauung vollzogen, scherzte ihr Mann, der US-Schauspieler David Harbour im Netz. Die britische Sängerin bekam zu ihrer Hochzeit mit dem Darsteller jede Menge Glückwünsche, auch von anderen Stars. Schauspielerin Jodie Comer schrieb zum Beispiel: „Die besten.“ Und Sängerin Katy Perry kommentierte zwei Fotos mit dem Wort „Liebe“ und „Perfektion“.

Das bringt die Fans natürlich erst recht in Verzückung. Dort heißt es dann dazu: „[Katy], du hättest dabei sein und [dein Lied] ‚Waking Up In Vegas‘ performen sollen.“ Eine andere äußert gleich mal einen Wunsch: „Bitte mach eine Kollaboration mit Lily Allen.“ Also so schnell wird das wohl eher nicht passieren, denn Katy Perry ist vor wenigen Wochen Mutter geworden.

Vor einigen Jahren gab es übrigens einen ziemlichen Zickenkrieg zwischen Lily Allen und Katy Perry.

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos