Katy Perry hat eine einstweilige Verfügung eingereicht

Eigentlich wollen Katy Perry und Orlando Bloom die ersten gemeinsamen Wochen mit ihrer Tochter Daisy Dove genießen. Doch ein Stalker belästigt die Familie. Daher hat die Sängerin jetzt eine einstweilige Verfügung gegen ihn erteilt.

In den Gerichtsdokumenten, die „The Blast“ vorliegen, schreibt Katy: „Ich kenne ihn nicht. Er ist ein völlig Fremder, der mein Eigentum betreten hat, mich verfolgt und meine Familie bedroht hat.“ Am 08. September soll der Mann sogar über den Zaun ihres Hauses gesprungen sein, wurde aber von den Sicherheitsleuten festgehalten und von der Polizei verhaftet. Auch online soll er die 35-Jährige belästigt haben. In den Gerichtsdokumenten schreibt sie weiter: „Er hat auf ‚Twitter‘ Drohungen ausgesprochen. Unter anderem, dass er Orlando Bloom den Hals umdrehen will, sowie unzüchtige Beiträge über mich. Er hat mein Eigentum betreten und stellt eine gewalttätige Bedrohung für uns alle dar.“

Für den 08. Oktober ist eine Anhörung angesetzt worden, bei der ein Richter entscheidet, ob die einstweilige Verfügung dauerhaft ist.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos