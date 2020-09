Katy Perry rockt den Still-BH

Gerade mal ein paar Tage ist es her, dass Katy Perry ihre Tochter Daisy Dove Bloom zur Welt gebracht hat. Und schon hält sie ihre Follower auf „Instagram“ wieder auf dem Laufenden.

Mit einem wunderbar ehrlichen Bild, teilte sie jetzt ihre Erfahrung mit ihrem Körper nach der Geburt. Anlässlich der VMAs am Sonntag (30.8.), zeigte die Sängerin in ihrer „Instagram“-Story ihr ganz eigenes Award-Outfit bestehend aus einem Still-BH, einer bequemen Unterhose und ihrem After-Baby-Bauch. Die 35-Jährige hat noch eine kleine Kugel, doch so kurz nach der Entbindung ist das normal.

Am 27. August gaben Katy und ihr Verlobter Orlando Bloom mit einem Foto auf „Instagram“ bekannt, dass ihre Tochter Daisy Dove Bloom gesund und munter das Licht der Welt erblickt hat.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos