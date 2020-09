Katy Perry über Ehe mit Russell Brand: „Wie ein Tornado“

Katy Perry scheint mit Orlando Bloom und ihrer frisch geborenen Tochter Daisy Dove endlich ihr privates Glück gefunden zu haben.

Doch das war nicht immer so harmonisch. Jeder erinnert sich noch an ihre turbulente Ehe mit Russell Brand. In einem Interview in der TV-Show „60 Minutes Australia“ gab sie nun pikante Details preis. Sie erzählte: „Ich hatte großen Erfolg mit 23, 24 und 25 Jahren und dann traf ich jemanden, der interessant und aufregend war. Alles passierte auf einen Schlag. Es war wie ein Tornado. Ich fühlte mich immer zu Spannungen, Hürden und Herausforderungen hingezogen.“

Silvester 2011 trennte sich Russell Brand nach nur 14 Monaten Ehe per SMS von Katy Perry und forderte auf diesem Weg auch die Scheidung.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos