Katy Perry will es Taylor Swift gleichtun

Katy Perry wurde von keiner Geringeren als Taylor Swift dazu inspiriert, eine Dokumentation zu drehen. Swift brachte Ende letzten Jahres ihre Doku „Miss Americana“ heraus, in der sie über ihre Probleme in der Musikindustrie und ihrem Image in der Öffentlichkeit sprach. Und Perry plant dasselbe.

Dem „Daily Star“ sagte sie dazu: „Die ‚Witness‘-Zeit meines Lebens ist nur ein Kapitel in einem sehr großen Buch, das noch nicht beendet ist. Wir haben erst fünf Kapitel davon gesehen und es hat vielleicht acht, neun, zehn Kapitel. Ich habe unglaubliches Material. Ich dokumentiere immer alles. Taylors Dokumentation hat mich diesbezüglich sehr beeindruckt. Die ganze Zeit hat sie diese riesige Menge an Material dokumentiert und das nicht nur über eine Tour oder einen Plattenzyklus.“

Weitere Einzelheiten zur Dokumentation über Katy Perry sind nicht bekannt.

Foto: (c) Universal Music