Keith Urban schwärmt von Nicole Kidman

Nicole Kidman ist die Eine für Keith Urban. Und daran hat sich auch nach 14 Jahren Ehe nichts geändert.

Im „Armchair Expert“-Podcast schwärmte der Country-Musiker von seiner Liebsten mit den Worten: „Sie ist die Eine. Sie ist diejenige, nach der ich mein ganzes Leben gesucht habe und es hat sich nicht nur alles verändert, sondern es musste sich auch in mir drin verändern, wenn ich auf diesen Weg weitergehen wollte. Ich stand wirklich an der ultimativen Straßengabelung in meinem Leben und entweder kriege ich die Kurve oder ich kriege es nie richtig. Das war meine eine Chance.“

Keith Urban ist deswegen auch der Meinung, dass er außerhalb seiner Liga geheiratet hat.

