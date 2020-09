Kelly Clarkson, die Piratin

Arrrr und Yo-Ho-Ho! Hisst die Flagge, denn Piratin Kelly Clarkson trägt jetzt eine Augenklappe. Sie geht jetzt aber natürlich nicht an Bord eines Piratenbootes, sondern hat eine Verletzung am Auge.

Die „Since U Been Gone“-Sängerin witzelte in ihrer Talkshow: „Ich habe mir das Auge verletzt und muss das Teil tragen. Und es ist so lächerlich. Sie werden heute von einem Piraten interviewt.“

Kelly Clarkson steckt übrigens gerade mitten in der Scheidung von ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock.

Foto: (c) LVN / PR Photos