Kelly Clarkson und die überraschende Scheidung von Brandon Blackstock

Kelly Clarkson ist vom Ende ihrer Ehe mit Brandon Blackstock total überrascht gewesen.

In ihrer Talkshow „The Kelly Clarkson Show“ sagte sie laut „contactmusic.com“ dazu: „2020 hat in meinem persönlichen Leben viele Veränderungen gebracht. Ich habe davon definitiv nichts kommen sehen. Womit ich zu kämpfen habe, ist hart, denn es involviert mehr als nur mein Herz. Es involviert viele kleine Herzen. Wir haben vier Kinder. Eine Scheidung ist niemals leicht. Und wir beide kommen aus geschiedenen Familien, deswegen wissen wir, dass es am Besten ist, unsere Kinder zu beschützen und deren kleine Herzen.“ Mehr wollte Clarkson nicht dazu sagen, sie deutete jedoch an, dass in ihrer Musik offener sein wird.

Die neue Musik zu schreiben, war für Kelly Clarkson übrigens wie eine Therapie.

