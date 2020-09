Kylie Minogue: „Can´t Get You Out Of My Head“ wird 19

Kylie Minogue schwelgt in Erinnerungen, denn einer ihrer erfolgreichsten Songs feiert Jubiläum.

Auf „Instagram“ schreibt die 52-Jährige: „WOW! ‚Can´t Get You Out Of My Head‘ wird heute 19! Ich würde gerne wissen, wo du warst, als du den Song zum ersten Mal gehört hast?“ Und die Fans wissen natürlich, wo sie zu dem Zeitpunkt waren. Eine schreibt: „Bei der Arbeit. Mein erster Job, Friseurin, ich war 16 Jahre alt. Auf dem großen Fernsehbildschirm hatten sie ‚MTV‘. Tolle Erinnerung.“

„Can´t Get You Out Of My Head“ war 2001 übrigens zwölf Wochen in den Top-10 der Deutschen Single-Charts.

