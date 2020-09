Kylie Minogue ist bereit für den Kampf

Kylie Minogue veröffentlicht am 06. November ihr neues Album „Disco“. Am gleichen Tag bringen auch „Little Mix“ ihr Album „Confetti“ raus. Deswegen bereitet sich Kylie auf einen Chartkampf vor. Sie vergleicht das mit dem Rennen um die Nummer eins 1995 zwischen „Blur“ und „Oasis“.

Gegenüber „The Sun“ sagte sie: „Es ist wie bei ‚Blur‘ und ‚Oasis‘. Es ist nervenaufreibend genug, ein Album zu veröffentlichen, aber ich freue mich sehr, dass die Leute am Donnerstag (24.09.) [meine neue Single] ‚Magic‘ und im November das Album hören. Aber jetzt gibt es diese zusätzliche Sache. Es wäre erstaunlich, wenn ich es schaffen könnte. Aber ich halte nichts für selbstverständlich, mal sehen.“

Zur Erinnerung: Am 14. August 1995 veröffentlichte Oasis „Roll with It“ – am selben Tag brachte Blur „Country House“ raus, wobei letzteres es an die Spitze brachte.

