Kylie Minogue überrascht mit neuer Single

Kylie Minogue hat an ihrem fünfzehnten Studioalbum gearbeitet und bevor das am 6. November veröffentlicht wird, kommt noch diese Woche die zweite Single daraus. Das hat die 52-Jährige via „Instagram“ mitgeteilt.

Sie schreibt: „Ich bin so aufgeregt. Ich kann endlich bekannt geben, das meine nächste Single „Magic“ heißt und sie kommt diesen Donnerstag!“

Im August hat Kylie Minogue übrigens schon die erste Single „Say Something“ aus dem kommenden Album „Disco“ veröffentlicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos