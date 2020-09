Lady Gaga: 21 Tage mit 21 Freundlichkeiten

Jeden Tag eine gute Tat und 21 Tage voller Nettigkeiten. Die teilt Lady Gaga momentan in ihrer „Instagram“-Story. Unter dem Hashtag „BeKind21“ und zusammen mit der „Born This Way Foundation“ gibt es 21 Tage lang Ratschläge für mehr Freundlichkeit.

An Tag eins teilte die Sängerin: „Melde dich bei deinen Freunden und guck, wie es ihnen geht.“ Der zweite Tag stand im Zeichen der Selbstliebe. Lady Gaga teilte ein Bild mit der Aufschrift: „Kümmere dich um dich selbst und guck, wie es dir geht.“ Aktuell ist der dritte Tag der Aktion. Die 34-Jährige schreibt: „Suche eine lokale Wohltätigkeitsorganisation oder eine Organisation und wähle einen Nachmittag oder einen Morgen, um freiwillig dort zu helfen, sodass du die Gemeinschaft unterstützt.“ Tolle Aktion!

Lady Gaga hat übrigens bei den MTV Video Music Awards richtig abgeräumt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos