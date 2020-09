Lady Gaga und ihre Seelen-Schwester Ariana Grande

Wahre Frauen-Freundschaften in der Musikindustrie sind sehr selten. Deswegen ist Lady Gaga so glücklich, dass sie dies in Ariana Grande gefunden hat.

Bei „Sunday Morning“ erzählte die Sängerin dazu: „Ich liebe dieses Mädchen. (…) Ariana und ich habe durch diesen Song [‚Rain On Me‘] eine Verbindung bekommen. Ich und Ariana, wir sind waren Seelenschwestern. Wir haben beide einige Scheiße durchgemacht, aber wir waren bereit, es miteinander zu teilen.“

Ariana Grande empfindet Lady Gaga gegenüber übrigens genauso.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos