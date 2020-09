Lady Gaga: Videokonzept zu „911“ schon 28 Jahre alt

Lady Gaga hat das Musikvideo zu „911“ vergangenen Freitag (18.09.) veröffentlicht. Regie dabei führte Tarsem Singh. Der hatte die Idee für das Video bereits vor 28 Jahren entwickelt und wollte es eigentlich für einen Song der britischen Trip Hop-Kombo „Massive Attack“ verwenden.

In einem Interview mit „Entertainment Weekly“ sagte er, dass er sich diese traumartige Szenerie vor knapp dreißig Jahren ausgedacht hatte. Er beschreibt das Video als den „Zauberer von Oz, nur ohne den ersten Akt.“ Weiter sagte Singh: „Vor ungefähr zwanzig Jahre, dachte ich, die Idee würde hervorragend zu ‚Massive Attack‘ passen. Ich liebte ihren Song ‚Angel‘, aber unsere Zeitpläne haben nie zusammen gepasst. Ich wollte das Video in Namibia in den Dünen drehen, doch im Jahr 2000 habe ich schon den Film ‚The Cell‘ im Sand gedreht und die Idee hat sich vertagt. Und dann hört ich ‚911‘.“

„911“ ist mittlerweile schon das dritte Musikvideo zu Gagas aktuellem Album „Chromatica“. Videos gibt es auch zu den Songs „Stupid Love“ und „Rain On Me“ mit Ariana Grande.

