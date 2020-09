Lana Del Rey: So kam es zum Duett mit Joan Baez

Lana Del Rey hat es tatsächlich geschafft, dass Joan Baez letzten Oktober zu ihr auf die Bühne kam und den Song „Diamonds & Rust“ mit ihr sang.

Dem „Interview Magazine“ erklärte Del Rey: „Niemand möchte auftauchen und eine gigantische Show für 15.000 Kinder in Berkeley spielen, aber sie sagte zu mir, wenn ich 80 Meilen von Berkeley entfernt zu ihr fahre, dann können wir es an ihren Küchentisch üben und wenn es gut klingt, dann würde sie es machen. Das habe ich also gemacht. Sie hat mich bei all meinen Harmonien korrigiert und am Ende war es großartig.“

Bei dem Duett auf der Bühne blieb es nicht. Anschließend zogen die beiden noch um die Häuser, erzählte Del Rey.

Foto: (c) PR Photos