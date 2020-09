Lana Del Rey und die Schwierigkeiten mit dem Album

Lana Del Rey macht sich einen ziemlichen Kopf, was ihr kommendes Album „Chemtrails Over The Country Club“ betrifft.

Im Gespräch mit dem „Interview“-Magazin erzählte die Sängerin: „Ich war ziemlich gestresst bei diesem Album. Von Beginn an wussten wir was ‚Norman‘ [Vorgänger-Album] war. Aber mit ‚Chemtrails‘ dachte ich mir: ‚Ist das neuer Folk? Gehen wir in die Country-Richtung?‘ Jetzt, da es fertig ist, habe ich ein gutes Gefühl und ich denke, ein entscheidender Moment für dieses Album wird ‚White Dress/Waitress‘ sein.“

Ein Erscheinungsdatum ist übrigens noch nicht bekannt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos