Lana Del Rey: Update zum Album

Die Fans von Lana Del Rey warten schon ungeduldig auf ein neues Album ihres Idols. Und lange wird es nicht mehr dauern. Jedenfalls verriet die Sängerin in einem Video auf „Instagram“: „Ich bin am sehr verborgenen Set meines ersten Musikvideos für den Titeltrack meines Albums ‚Chemtrails Over The Country Club‘ und ich freue mich sehr darüber. Und bevor ihr das sehen werdet, werdet ihr einen weiteren Song namens ‚Let Me Love You Like A Woman‘ hören. Und ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich die Platte liebe und ich liebe euch und ich kann es nicht erwarten, euch schon bald wiederzusehen… wahrscheinlich 2030.“

Del Rey meinte weiter: „Kleiner Scherz! Ich sehe euch 2029. Aber in der Zwischenzeit kommt das Album schon bald heraus!“

Wer sich die Wartezeit bis dahin versüßen will, kann sich ab dem 29. September ihren Gedichtband „Violent Bent Backwards over the Grass“ holen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos