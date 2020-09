Lars Ulrich: „Wegen diesem Song wurde ich Rockstar“

Jeder erfolgreiche Musiker hatte diesen einen Song, bei dem er oder sie dachte: „Jap, das will ich auch machen.“ Auch „Metallica“-Drummer Lars Ulrich hatte diesen Moment. Im Interview mit „GQ“ verriet er auch, welcher Song das war. Demnach sei es keineswegs eine der großen Hard-Rock-Bands wie „Black Sabbath“, „Iron Maiden“ oder „AC/DC“ gewesen, die ihn zur Bandgründung motiviert hätten, sondern viel mehr die britische Heavy-Metal-Band „Diamond Head“.

Ulrich erzählte: „Als ich 15 oder 16 Jahre alt war, lebte ich in L.A., wo ich etwa ein oder zwei Jahre zuvor aus Dänemark hingezogen war und die New Wave of British Heavy Metal war in vollem Gange.“ Um an die besten Neuerscheinungen zu gelangen, hat er sich zwischen 1979 und 1981 über das Versandhaus „Old Records“ ein Compilation-Album mit dem Titel „BRUTE FORCE“ bestellt, das sich als echter Glücksgriff erweisen sollte. Ulrich erinnerte sich: „Ich hatte bereits im Vorfeld in der britischen ‚Sounds‘ etwas über diese Band ‚Diamond Head‘ gelesen, von der ich vorher noch nichts gehört hatte und einer ihrer Songs war der Eröffnungstrack des Compilation-Albums.“ Der Song hieß „It’s Electric“ und wurde gleich zu Ulrichs Lieblingssong: „Wenn es also einen Song gibt, der dafür gesorgt hat, dass ich einer Band beitreten wollte, dann war es dieser.“

Zwar habe er sich zu dieser Zeit noch mehr mit Tennis als mit Jam-Sessions beschäftigt, allerdings habe „It’s Electric“ ohne Zweifel erste musikalische Sehnsüchte in dem angehenden Schlagzeuger entfacht.

Foto: (c) Universal Music / Ross Halfin