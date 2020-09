Lea macht’s spannend

Lea hat sich in der letzten Zeit in den sozialen Medien sehr zurückgehalten mit Posts. Jetzt hat sie den Grund dafür verraten, oder zumindest angedeutet. Neben einem Selfie schrieb die Sängerin gestern nämlich: „Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum ich die letzte Zeit wenig gepostet habe. Noch eine Nacht schlafen, dann kann ich mehr verraten!“

Mehr Infos gab es nicht, stattdessen wollte sie von ihren Fans wissen, was sie denn glauben, was es sein könnte. Und die raten fleißig drauf los. In den Kommentaren vermuten sie Konzerte, eine besondere Kollaboration oder sogar ein neues Album.

Zu ihrem Geburtstag hat Lea übrigens ein sehr nachhaltiges Geburtstagsgeschenk bekommen.

Foto: (c) Cathleen Wolf / Sony Music