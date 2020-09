Lea über Billie Eilish: „Sie ist ein Vorbild für mich“

Billie Eilish ist erst 18 Jahre alt, inspiriert aber weltweit ihre Fans und andere Künstlerinnen und Künstler. So auch Lea.

Im Gespräch mit „Apple Music“ erzählte die Singer-Songwriterin: „Ich bin tatsächlich so ein Riesen Billie Eilish-Fan, einfach nur deswegen, weil ich sie so unglaublich finde, wie sie es schafft, eine ganz neue Art und auch den Blick auf das Geschlecht Frau zu verändern. Sie macht irgendwie eine Unterwäschen-Kampagne, aber ist die einzige wahrscheinlich in der ganzen Geschichte, die sich nicht auszieht dafür. Wo man so denkt: ‚Oh mein Gott, das ist das krasseste und geilste Konzept und sie schafft das.‘ Sie steht für so vieles. Sie hat eine krasse Meinung, sie nutzt ihr ‚Instagram‘ dafür, dass sie ihre Meinung vertritt und ihre Weltansicht zeigt und generell hat sie immer gefühlt das gemacht, was sie will und nicht was die Branche von ihr will. Und das finde ich super beeindruckend und sie ist ein sehr krasses Vorbild für mich in der Hinsicht.“

Lea hat übrigens einen neuen Song. „Beifahrersitz“ hat sie zusammen mit Majan rausgebracht.

Foto: (c) Jens Koch / Sony Music