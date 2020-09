Lena Meyer-Landrut: „Happy Burzeltag!“

Lena Meyer-Landrut hat die schönsten Momente mit ihrer Freundin Bella rausgesucht. Grund dafür ist ihr Geburtstag.

In ihrer „Instagram-Story“ hat die Sängerin zwei Collagen hochgeladen und jedes einzelne Bild mit einem Titel versehen. So gibt’s zum Beispiel ein Bild, auf dem sich die beiden umarmen. Dabei steht: „Umarmungs-Liebhaber.“ Ein weiteres Bild zeigt sie in Dirndls mit dem Titel: „Wiesn Madl“ und ein anderes, dass sie nicht nur Freundinnen sind, sondern auch zusammen arbeiten. Auf dem Bild steht Lena nur in Unterwäsche in ihrer Garderobe, während Bella ihr ein Kleid raussucht. Dazu schreibt Lena: „Co Workers.“ Unter die zweite Collage schreibt die 29-Jährige außerdem: „Nächstes Jahr geht’s weiter. Happy Burzeltag!“

Lena Meyer-Landrut hat übrigens vor wenigen Tagen ein selten gewordenes Lebenszeichen gegeben.

Foto: (c) Universal Music / Hendrik Schneider