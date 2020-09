Lena Meyer-Landrut: „selten gewordenes Lebenszeichen“

Lena Meyer-Landrut hat ihre Fans auf „Instagram“ nicht vergessen.

Nach einer etwas längeren Pause und nur sporadischen Posts hat sich die Sängerin jetzt mit einem Lebenszeichen zurückgemeldet und damit auch gleich erklärt, wie sie ihre Zeit verbringt. In ihrer „Instagram Story“ postete die 29-Jährige ein Video, in dem sie das Peace-Zeichen in die Kamera macht und einmal durch die Umgebung schwenkt. Demnach ist Lena im Studio am Arbeiten. Zum Clip schrieb sie: „Hi, selten gewordenes Lebenszeichen.“

Vor kurzem ist Lena Meyer-Landrut übrigens noch im Urlaub gewesen.

Foto: (c) Magdalene aka Sirius.Film / Universal Music