Lil Nas X kündigt Kinderbuch an

Lil Nas X ist unter die Autoren gegangen.

Der Rapper hat jetzt via „Twitter“ verkündet, dass er ein Kinderbuch geschrieben hat. Auf der Seite des Kurznachrichtendienstes schrieb er: „Ich werde schon sehr bald das beste Kinderbuch aller Zeiten veröffentlichen! ‚C Is For Country‘ [auf Deutsch: C steht für Country] erscheint am 05. Januar 2021 bei Radom House Kids. Ich kann es nicht erwarten, es mit euch zu teilen.“

Zum Inhalt des Kinderbuchs von Lil Nas X ist noch nichts bekannt.

