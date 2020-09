Lily Allen: Umzug in die USA?

Lily Allen will angeblich ihre Heimat Großbritannien verlassen und mit ihrem Ehemann David Harbour in die USA ziehen.

Die Sängerin und der Schauspieler haben sich Anfang des Monats heimlich das Ja-Wort gegeben und möchten fortan in New York leben. Ganz so einfach wird das allerdings nicht, da Allen auch das Sorgerecht ihrer Kinder Ethel und Marnie bedenken muss. Aktuell teilt sie sich die Betreuung ihrer Kinder auf wöchentlicher Basis mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper. Ein Insider verriet der „Sun“: „Es gibt viel zu klären, nicht zuletzt wie die Co-Elternschaft funktionieren soll. Am Ende wird einer von ihnen leer ausgehen.“

Lily Allen und David Harbour haben sich übrigens vom berühmten Elvis-Imitator trauen lassen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos