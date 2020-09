Lily Allen und David Harbour über ihr Hochzeitsmenü

Lily Allen und David Harbour machten ihre Beziehung erst letztes Jahr öffentlich, jetzt folgt die Hochzeit: Die Sängerin und der Schauspieler haben sich in der Graceland Chapel Las Vegas das Ja-Wort gegeben – natürlich mit legendärem Elvis-Imitator.

Und was gab es als Menü? Burger. Ja, so bodenständig sind die beiden. Auf ihren „Instagram“-Profilen zeigen sie die Beweis-Fotos: Ein Tisch voller Burger, Pommes und Limo. Und auf einem Bild beißt Allen herzhaft in ihrem Burger – natürlich ganz vorsichtig, um sich ihr helles „Dior“-Kleid nicht schmutzig zu machen.

Mit Sekt angestoßen hat Lily Allen wohl nicht. Im Juli meinte sie stolz, sie sei seit 365 Tagen clean.

Foto: (c) Warner Music