„Little Mix“: Das neue Album kommt

In nicht mal mehr zwei Monaten ist es so weit. Dann kommt das neue Album von „Little Mix“. Die Band – bestehend aus Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh Anne Pinnock und Jade Thirlwall – gab bekannt, dass die LP mit dem Titel „Confetti“ am 06. November veröffentlicht wird.

Auf „Twitter“ schrieben sie: „Wir freuen uns sehr, diese Neuigkeiten mit euch zu teilen. Unser neues Album wird am 06. November 2020 bei euch sein. So viel Liebe, Emotion und Energie sind in die Entstehung dieser Platte geflossen und jetzt sind die Neuigkeiten raus. Wir können uns endlich mit euch darüber freuen!“

Jesy Nelson hat übrigens erst kürzlich bei einer Live-Radioshow eine Panikattacke erlitten.

Foto: (c) Landmark / PR Photos