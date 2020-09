Lizzo: „Sie müssen vom Mainstream-Effekt der Körperpositivität profitieren“

Lizzo hat die Bewegung für Körperpositivität dafür kritisiert, dass sie den Menschen, die den Begriff geschaffen haben, nicht zugutekommt und schlägt eine andere Begrifflichkeit vor. Die 32-Jährige ist als Verfechterin der Inklusivität bekannt und hat deutlich gemacht, wie die Körperpositivität zu einer kommerzialisierten Bewegung geworden ist, die sich nicht mehr nur für kurvigere Körpertypen einsetzt.

Im Gespräch mit dem „Vogue“-Magazin sagte sie: „Jetzt seht euch den Hashtag #bodypositivity an und ihr seht dünnere Mädchen, kurvigere Mädchen. Viele weiße Mädchen. Und Inklusivität ist das, worum es in meiner Botschaft immer ging. Ich bin froh, dass dieses Thema in die Mainstream-Erzählung aufgenommen wird. Was ich nicht mag, ist, wie die Menschen, für die dieser Begriff geschaffen wurde, nicht davon profitieren. Mädchen mit Rückenfett, Mädchen mit hängenden Bäuchen, Mädchen mit nicht getrennten Oberschenkeln, Mädchen mit Schwangerschaftsstreifen. Sie müssen jetzt von dem Mainstream-Effekt der Körperpositivität profitieren. Aber mit allem, was Mainstream ist, wird sich etwas ändern. Es wird akzeptabel gemacht.“ Die Sängerin bezeichnet das jetzt als körpernormativ statt korperpositiv, weil sie anderen helfen will zu versehen, dass Fett normal ist.

Lizzo sagt außerdem, dass die Menschen ihre Meinung zu Schönheitsstandards ändern müssen, weiß aber, dass eine solche Veränderung immer unangenehm ist.

Foto: (c) PR Photos