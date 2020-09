Lotte: „Ich habe jeden Grund, optimistisch und zuversichtlich zu sein“

Lotte singt in ihrem neuen Song „Mehr Mut ist möglich“ nicht über Herzschmerz und Vergangenheit, sondern über Zukunft und Zuversicht.

Auf die Frage, warum sie so optimistisch ist, antwortete sie im Podcast „Steingarts Morning Briefing – Der Podcast“: „Ich schreibe Musik autobiografisch. Meine Musik ist quasi das, was ich wie ein Tagebuch erlebe, was ich in meinem Leben so erfahre. Ich glaube, ich habe erstens sehr viel Glück gehabt in meinem Leben und habe jeden Grund, optimistisch und zuversichtlich zu sein. Und das möchte ich teilen. Musik ist für mich die Möglichkeit, Menschen mit Gefühlen, mit Optimismus, mit Zuversicht anzustecken. Musik ist super mächtig und beeinflussend.“

Lotte hat übrigens vor vier Jahren ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben.

Foto: (c) Sony Music / Jean Raclet