Lotte über „Mehr davon“ mitten in einer Krise

Mitten in der Corona-Krise hat Lotte ihren Song „Mehr davon“ rausgebracht. Der bringt vor allem Positivität und Optimismus rüber.

Im Gespräch mit Gabor Steingart für den Podcast „Steingarts Morning Briefing – Der Podcast“ sagte die 25-Jährige: „Der Song war da und ich wollte ihn herausbringen und dann kam Corona. Es war eher so, dass ich dachte: ‚Kann ich das jetzt bringen? Kann ich mich jetzt hinstellen und sagen: Mehr davon? Mehr davon in einer Pandemie? Mehr davon in einer Zeit, in der Menschen ihre Existenz verlieren, mehr davon in einer Zeit, in der Menschen hoffnungslos sind.‘ Und dann dachte ich: ‚Ne, das ist genau das, was man jetzt braucht.‘“

Lottes Songtexte sind übrigens auch so positiv, da sie jeden Grund dazu hat, optimistisch zu sein.

Foto: (c) Sony Music / Jean Raclet