Lotte: „Veränderung ist möglich“

Die Gesellschaft steckt große Hoffnung in die junge Generation. Dem muss sich auch Lotte stellen. Die 25-Jährige wurde von Gabor Steingart gefragt, ob ihre Generation anpackt oder doch eher verzagt agiert.

Im Podcast „Steingarts Morning Briefing“ antwortete sie: „Ich sehe das zwiegespalten. Also ich sehe die Hälfte meiner Umgebung, die ganz klar sagt: ‚Ich will für Dinge einstehen und ich will Veränderung‘, die ganz laut werden, die diese ganzen Medien auch nutzen. Ich merke, dass Veränderung möglich ist, ich merke, dass eine Gesellschaft Dinge schaffen kann, die sie davor nicht geschafft hat.“ Und Lotte selbst möchte auch gerne etwas verändern. Sie sagt: „Ich würde gerne viel mehr Menschlichkeit in unsere Situation in der Flüchtlingskrise bringen.“

Lotte glaubt übrigens, dass die Gesellschaft noch besser werden kann.

Foto: (c) Christoph Köstlin