Machine Gun Kelly und die Songs mit Yungblud

Machine Gun Kelly hat nicht nur einen oder zwei Songs mit Yungblud aufgenommen, sondern gleich drei. Und die will er alle noch dieses Jahr veröffentlichen.

Gegenüber „Rock Sound“ meinte der Rapper: „Es gibt drei Tracks mit Yungblud. Die sind der Hammer.“ Allerdings hat es keiner davon auf sein kommendes Album „Tickets To My Downfall“ geschafft. Kelly sagte weiter: „Ich habe mir den einen vor kurzem seit langer Zeit mal wieder angehört und ich bereue es, nicht genug Energie hineingesteckt zu haben, um herauszufinden, wie er aufs Album passen könnte, denn ich wünschte, dieser Song wäre auf dem Album.“

Seine Platte „Tickets To My Downfall“ erscheint übrigens am 25. September.

