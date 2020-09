Machine Gun Kelly: Zum ersten Mal verliebt

Mit Megan Fox hat Machine Gun Kelly endlich die große Liebe gefunden. Seit fast einem halben Jahr sind der Musiker und die Schauspielerin nun schon ein Paar.

In der „Howard Stern“-Show schwärmte er: „Ich wusste nicht, was Liebe ist, bis ich und sie Augenkontakt hatten. Das war der Moment, in dem ich mir dachte: ‚Whoa.‘ Nachdem ich einen Großteil des Albums [‚Tickets to My Downfall‘] aufgenommen hatte, habe ich mich zum ersten Mal verliebt. Das war meine erste Erfahrung, der Liebe gegenüber offen zu sein. Ich war definitiv nicht darauf eingestellt, zu glauben, dass so etwas existiert.“

Machine Gun Kelly spricht sogar von Liebe auf dem ersten Blick mit Megan Fox.

Foto: (c) PRN / PR Photos