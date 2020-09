Madonna erzählt ihre Geschichte mit ihrer Stimme

Madonna hat bei ihrem Biopic nicht nur am Drehbuch mitgeschrieben, sondern sie wird dabei auch Regie führen.

Das hat die Queen of Pop jetzt gegenüber dem „Varitey Magazine“ bestätigt. Sie ließ verlauten: „Ich möchte die unglaubliche Reise vermitteln, die mich das Leben als Künstlerin, Musikerin, Tänzerin – als Mensch – hat antreten lassen, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Der Fokus dieses Films wird immer auf der Musik liegen. Musik hat mich immer angetrieben und Kunst hat mich am Leben erhalten. Es gibt so viele unerzählte und inspirierende Geschichten, und wer könnte sie besser erzählen als ich. Es ist wichtig, die Achterbahnfahrt meines Lebens mit meiner Stimme und Vision zu erzählen.“

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Madonna auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Sie führte bereits beim Drama „Filth and Wisdom“ und dem historischen Film „W.E.“ Regie.

