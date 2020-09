Die „Queen of Pop“ denkt an ihren „King“!

Madonna hat den Geburtstag von Michael Jackson auch elf Jahre nach dessen Tod nicht vergessen. Am Samstag (29.08.) postete sie ein Bild von sich und Jackson und schrieb dazu: „Happy Birthday an den einzig wahren Michael Jackson!“

Michael Jackson wäre am Samstag 62 Jahre alt geworden. Er verstarb am 25. Juni 2009 an einer Vergiftung durch das Narkosemittel Propofol.

