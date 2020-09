Mandy Capristo: “Ich habe mich für einen kleinen Moment verloren“

In letzter Zeit war es ruhig um Mandy Capristo, doch jetzt ist die 30-Jährige zurück, mit ihrer Single „13 Schritte“, die letzte Woche (25.09.) erschienen ist.

Im Interview mit „InTouch“ sagte die Sängerin: „Ich konnte nicht mehr! Mein Gehirn war wie ein Automotor, der immer wieder versucht hat anzugehen, doch einfach mal kurz für einen Moment geparkt werden wollte.“ Weiter meinte sie: „Ich habe mich für einen kleinen Moment verloren. Es ging in eine Richtung, aber nicht in meine. Der Unterschied von der privaten Mandy und der in der Öffentlichkeit wurde zu groß. Ich glaube, das Klügste, was ich je tun konnte, war die Notbremse zu ziehen.“ Deshalb hat sie sich eine Zeit lang von der Musik verabschiedet. Sie fügte hinzu: „Ich konnte keine Musik für einen Moment lang produzieren, weil ich selbst nicht glücklich war. Ich habe zu einem bestimmten Moment nichts mehr gefühlt. Nicht mehr die Musik, doch am schlimmsten, mich selbst nicht mehr. Ich wollte keine Musik machen, die sich so anfühlt, wie ich mich gefühlt habe.“

Mit ihrer Single „13 Schritte“ will sie neu durchstarte. Erstmals singt die 30-Jährige auf Deutsch: „Als ich mich selbst gefragt habe, ob ich mir Deutsch vorstellen kann, habe ich gemerkt, dass ich blocke. Im Nachhinein wusste ich auch, warum. Wenn du deine Muttersprache sprichst, kannst du nicht drumherum reden.“

Foto: (c) Warner Music / Anelia Janeva