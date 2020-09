Mandy Capristo: Manchmal reichen „13 Schritte“

In der vorletzten Nacht hat Mandy Capristo ihre neue Single „13 Schritte veröffentlicht“.

Wie „Warner Music“ berichtet, handelt der von einer Beziehung, die eigentlich längst vorbei ist, aber nie wirklich zu Ende ging. Die 30-Jährige sagte dazu: „Wenn ich ’13 Schritte’ höre, verliere ich mich in dem Song und vergesse alles. Gerade in einem Moment, in dem wir uns aktuell befinden, fühlt es sich gut für mich an, den Fokus auf Positives zu legen. ‚13 Schritte’ gibt mir Leichtigkeit, ich denke, das brauchen wir alle gerade.“ Die Single gibt einen ersten Ausblick auf ihr kommendes Album. Weiter sagte die Sängerin: „Wenn ich an mein Album denke, denke ich an ein großes Haus mit vielen Räumen. In jedem Raum liegt eine Geschichte. ’13 Schritte‘ wurde definitiv im Fun Room geschrieben… deswegen wollte ich damit starten.“

Mandy Capristo hat mit den „Monrose“ von 2006 bis 2011 große Erfolge gefeiert.

Foto: (c) Anelia Janeva / Warner Music